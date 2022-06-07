أكد مسؤول العلاقات الخارجية السابيق باتحاد الشبيبة الصحراوية، حمدي عمار التوبالي، أن الاحتلال المغربي يعيش “عزلة دولية حقيقية” حاليا بعد فشل كل مخططاته في تشويه القضية الصحراوية.

واستدل التوبالي، في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، يوم أمس، بما حدث في الاجتماع الأخير للمجلس الدولي للاتحاد الدولي للشباب الاشتراكي (اليوزي) المنعقد في الفترة من 2 إلى 5 جوان الجاري.

وروى ذات المتحدث، الفشل الذريع الذي مني به ممثلو المغرب في (اليوزي)، خلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الألبانية تيرانا، بعد رفض 150 منظمة عالمية إدراج توصية للاحتلال حاول من خلالها تشويه كفاح الشعب الصحراوي العادل والتسويق لما يسمى ب”مقترح الحكم الذاتي”، الذي ولد ميتا، على أنه “الحل الوحيد” للنزاع في الصحراء الغربية.

الأمر الذي ستنكرته الوفود الشبانية العالمية التي أكدت على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما جددت دعمها التام وغير المشروط لجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي.

ومن جهة أخرى، أكد المسؤول السابق، على أن ممثلو الاحتلال المغربي فشلوا في اقناع (اليوزي) بحذف توصية للوفد الصحراوي تدين الموقف الاخير لرئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز من النزاع في الصحراء الغربية، وتحمله مسؤولية النتائج الوخيمة لدعم الاحتلال المغربي والانقلاب على الشرعية الدولية، بالاضافة إلى أنه تصف المغرب بوضوح كقوة محتلة وتدعو الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من البلد.

كما قال المتحدث أنه :”منذ انطلاق فعاليات الاجتماع الدولي “لاحظنا قيام وفد الاحتلال المغربي بعقد العديد من اللقاءات الثنائية، على أمل جمع الدعم والأصوات من أجل المصادقة على نص التوصية التي تقدموا بها من أجل اعتمادها من طرف (اليوزي)”.

وهذا بالتنسيق مع الوفد الاسباني، تحت مبرر وجود فقرة تدين قرار حكومة بيدرو سانشيز الاخير حول الصحراء الغربية، يضيف توبالي.

ليديا كبيش

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