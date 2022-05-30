قال ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا و الاتحاد الاوروبي، أبي بشرايا البشير، أن الإبتزاز “الحقيقي والدائم” الذي يمارسه النظام المغربي على اسبانيا، هو التفسير الوحيد للتغيير المفاجئ لموقف رئيس الوزراء الاسباني، بيدرو سانشيز، إزاء قضية الصحراء الغربية.

وأكد أبي بشرايا في مقابلة مع مجلة “بوليتيس” الصادرة عن يومية “المجاهد” أن “تغيير موقف رئيس الوزراء الإسباني، الذي ظل غير مفهوم حتى هذا اليوم في إسبانيا، يمكن تفسيره بسهولة عندما نضعه في زاوية الإبتزاز الحقيقي والدائم الذي يمارسه النظام المغربي على إسبانيا

وقال ذات المتحدث: “عندما ننظر الى العلاقات بين اسبانيا والمغرب من منظور الابتزاز الحقيقي والدائم الذي يمارسه النظام المغربي على مدريد، فإن الاجابة لا تصبح واضحة فحسب، بل بديهية”، لافتا الى أن ذلك “كان الثمن الذي طالب به القصر الملكي المغربي لترميم العلاقات بين البلدين، والتي تدهورت بشكل كبير منذ صائفة 2021”.

وأوضح الدبلوماسي الصحراوي أنه من المفارقات أن خيانة سانشيز قد قدمت خدمة كبيرة للقضية الصحراوية في إسبانيا، برفعها في ترتيب الأولويات السياسية الإسبانية، عبر خلق إجماع داخل الطبقة السياسية حول دعم الشعب الصحراوي والتضامن معه.

ومع ذلك فإن الدبلوماسية الصحراوية تراقب هذه التغييرات الإيجابية و ترافقها للدفاع الأفضل عن معركتنا من أجل تحرير هذا البلد. هذا هو الجانب الإيجابي لهذا التغيير غير المتوقع الذي لا يشكل لنا سببا للإحباط، بل ينشط دبلوماسيتنا ويعزز حركة التضامن، يضيف أبي بشرايا

رمزي أحمد توميات

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