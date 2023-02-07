مسؤول سوري: سنقدم كل التسهيلات لبعثة الإنقاذ الجزائرية

7 فبراير، 2023

أفاد الدكتور عبد القادر دواليبي عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب في سوريا أن الطائرة الجزائرية نزلت بسوريا.

وأوضح دواليبي، ان الطائرة تضم كوادر إغاثية من الدفاع المدني الجزائري. مع كامل معداتهم لتقديم المساعدة لوحدات الدفاع المدني التي تعمل في المحافظة على إزالة الأنقاض. وإنقاذ من تبقى من العالقين تحت الأنقاض، بالاضافة إلى 17 طناً من المساعدات.

وأضاف ذات المتحدث :“إن المحافظة تعمل على تقديم كل التسهيلات والمستلزمات للبعثة الجزائرية. والتنسيق من أجل تجهيز الأماكن لإقامتها، والقيام بدورها في عمليات الإنقاذ”.

كما أشار مدير مطار حلب الدولي محمد مصري أنه فور وقوع الزلزال. قامت وزارة النقل والمؤسسة العامة للطيران المدني بوضع كل المطارات بجاهزية تامة لاستقبال الطائرات. مؤكداً أن مطار حلب على أتم الجاهزية لاستقبال كل الطائرات لتقديم المساعدات.

ومن جهته  قال رشيد البوطالبي عضو اللجنة الوطنية في الهلال الأحمر الجزائري لإدارة الكوارث “إن الشعب الجزائري والهلال. يقف دائماً إلى جانب الناس لتلبية احتياجاتهم. واليوم قدمنا لتقديم المساعدة للشعب السوري الذي تربطنا معه علاقات أخوية تاريخية”.

رمزي أحمد

7 فبراير، 2023

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