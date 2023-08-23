مسؤول جنوب إفريقي: الجزائر مؤهلة للإنضمام إلى البريكس لعدة اعتبارات

عبر مدير الشرق الأوسط بوزارة خارجية جنوب إفريقيا السفير أشرف يوسف سليمان، عن تفاؤله الكبير بإمكانية انضمام الجزائر لمجموعة البريكس كونها مؤهلة لذلك لعدة اعتبارات.

وأفاد السفير، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الجزائر تعد من ضمن الدول التي تكتسي أهمية كبيرة في القارة الإفريقية. وفي حال انضمامها للبريكس سيجعلها تضطلع بدور بارز في المنطقة.

وأبرز ذات المتحدث أن ملف انضمام الجزائر بين أيدي رؤساء الدول الخمس للمجموعة الإقتصادية خاصة بعد موافقتهم على توسعة مجموعة البريكس.

ليديا كبيش

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