مسؤول اسباني يؤكد على الحاجة الملحة لإيجاد تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية

24 يناير، 2022

شدد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل الباريس، للمبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة الى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، على الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي ومقبول للنزاع في الصحراء الغربية.

وجدد ألباريس في تصريحات صحفية نقلتها وكالة “أوروبا برس”،  عقب المباحثات التي جمعته مع دي ميستورا، التأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي ومقبول لطرفي النزاع، في إطار الأمم المتحدة.

و قال ذات المتحدث أن :”التسوية باتت ضرورة أخلاقية لهذا النزاع الذي أصبح  أكثر من مجمد  بل منسيا”، مجددا التأكيد على دعم إسبانيا للمساعي الحميدة التي يبذلها دي ميستورا لحث الاطراف على الجلوس للتفاوض على اتفاق.

وكان المسؤول الاسباني  قد اكد في وقت سابق، على موقف بلاده من النزاع في الصحراء الغربية خلال لقائه الاخير بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بواشنطن.

وكشف نفس المسؤول عن اتفاقه مع نظيره الأمريكي على توحيد الجهود من أجل إيجاد حل سياسي لهذا الملف، الذي طال أمده ولا يمكن أن يستمر لعقود أخرى.

رمزي أحمد توميات

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