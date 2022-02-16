مسؤول ألماني: موقف برلين بشأن قضية الصحراء الغربية يرتكز على الشرعية الدولية

أكد منسق العلاقات الألمانية-العربية في البرلمان الألماني، عبد المسيح الشامي، التأكيد على موقف ألمانيا من قضية الصحراء الغربية .

قال الشامي ، أن موقف المانيا “ثابت و لا يتغير” ولا يمكن أن يخضع لابتزاز أي دولة لأنه يرتكز على الشرعية الدولية و احترام حقوق الانسان.

وأضاف المستشار بالبرلمان الألماني, في تعليق على محاولات الاعلام المخزني الترويج بكون ألمانيا “ستغير” موقفها من القضية الصحراوية لصالح المغرب بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين : “لا اعتقد ان هناك تغيير جذري في الموقف الألماني تجاه القضية الصحراوية, حتى و ان حدث تقارب بين البلدين الفترة الاخيرة و تم استئناف العلاقات الدبلوماسية”.

و أضاف ذات المتحدث أن “ألمانيا بلد الحريات و حقوق الشعوب و ليست من البلدان التي تقف الى صف او جهة تمارس ضغوطات.. لا أعتقد انها سترضخ للابتزاز”.

كما تابع المسؤول الألماني، قائلا :”إن ما حدث مؤخرا من قطيعة دبلوماسية بين البلدين كان بسبب تفاقم القضية الصحراوية وموقف برلين الداعم لحقوق الشعب الصحراوي في المنطقة”

و شدد المستشار في البرلمان الألماني على ضرورة تسوية القضية الصحراوية دبلوماسيا, “بشكل عادل يعطي لأصحاب الحق حقهم”, مبرزا بأن التعنت المغربي يدفع الى “توتر كبير” و ربما “انفجار الازمة بشكل خطير” في المنطقة.

كما أكد نفس المسؤول على أن الحل الدبلوماسي السياسي الذي يرتكز على الشرعية الدولية و يعطي لكل ذي حق حقه هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة.

وفي هذا الصدد دعا المغرب إلى التعاطي بشيء من المنطقية و الهدوء و الديمقراطية و احترام حقوق الانسان ازاء هذا الملف”, معتبرا القضية “جرحا نازفا و يجب تسويته وفق الشرعية الدولية.

رمزي أحمد توميات

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