مزياني: الأخذ بتجارب تركيا وسوريا لمراجعة النظام الجزائري المضاد للزلازل

أكد المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة الفنية على البناء، خالد مزياني على أنه سيتم الأخذ بتجارب الأحداث الزلزالية الأخيرة كزلزال تركيا وسوريا. فيما يخص مراجعة النظام الجزائري المضاد للزلازل.

وأبرز مزياني خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الجزائر تلتزم بإطار سنداي “2015-2030” للحد من مخاطر الكوارث. مؤكدا أنها كانت قد عززت ترسانتها القانونية بإصدار قانون 04-20. الذي حدد المخاطر الكبرى خاصة في المنطقة الشمالية للوطن.

ونوه ذات المتحدث بجهود الدولة الجزائرية في هذا المجال حيث وضعت كل الوسائل لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمخاطر الكبرى بالإضافة كذلك وفيما يخص المجالات التي تخص CTC يسعى مهندسي الهيئة إلى التأكد من تطبيق مختلف الفاعلين في مجال البناء للأنظمة السارية المفعول. وخصوصا النظام الجزائري المضاد للزلازل.

هذا وتتواجد الهيئة الوطنية للرقابة الفنية متواجدة عبر 58 ولاية، حيث تتوفر على أكثر من 800 مهندس و17 مركز للتشخيص والخبرة للتدخل على البنايات القائمة.

هذا وقد امضت الهيئة خلال السنة الماضية اتفاقية مع ثلات مؤسسات إبتكارية شاركت في وضع المنصة الرقمية الجديدة لـ CTC. وفي ابتكار تطبيق ديما الذي يساعد المهندس على إتخاد قراره فيما يخص تصنيف البنايات الخاضعة للتقييم.

كما شدد المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة الفنية على البناء، خالد مزياني على أن هذه التقنية تمكن من ربح وقت كبير في وضع المعلومة..

رمزي أحمد توميات

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