مركز طلب التأشيرات نحو فرنسا يعلن عن شروط جديدة لمعالجة الملفات

12 فبراير، 2022
أعلن مركز تقديم طلبات التأشيرة نحو فرنسا “VFS Global”، عن شروط جديدة يتعين على الراغبين في الحصول على تصريح دخولهم إلى الأراضي الفرنسية الاقتياد بها
وأكد المركز في بيان له، أن هذه المعايير والشروط ضرورية لضمان معالجة أسرع للملفات، حيث يتعلق الأمر بتعبئة الطلب عبر الإنترنت، و إدخاله بشكل إلزامي على المنصة الإلكترونية المعنية.
كما يتعين على صاحب الملف طباعة وصل الاستلام به وإيصاله قبل تاريخ المطلوب، مع التحقق من صحة الوثيقة وتسجيلها بشكل صحيح في “France – Visa“، في حين يتعين على أصحاب الطلبات العائلية تجميع الملفات على مستوى المركز ذاته.
ودعا المركز، طالبي التأشيرات الاتصال بخدمة “France-Visas”، مشيرا إلى أن هناك فريقا كاملا متاح لزبائن VFS Global يقدم لصاحب الطلب بالمساعدة اللازمة، غير أن هذه الخدمة مدفوعة ويقدر سعرها بـ6300 دينار جزائري لكل عائلة.
ليديا كبيش

مقالات ذات صلة

تعيين طبيب مناجير في كل ولاية لتطبيق البروتوكول الصحي تحسبا للانتخابات المحلية المقبلة

27 أكتوبر، 2021

تسجيل 135 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

17 نوفمبر، 2021
Photo of وزير المالية يؤكد: الدولة تعمل على دعم المُصدرين الجزائريين

وزير المالية يؤكد: الدولة تعمل على دعم المُصدرين الجزائريين

3 أبريل، 2021
Photo of لعمامرة يحل بإثيوبيا للمشاركة في أشغال المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي

لعمامرة يحل بإثيوبيا للمشاركة في أشغال المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي

1 فبراير، 2022
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: