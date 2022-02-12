مركز طلب التأشيرات نحو فرنسا يعلن عن شروط جديدة لمعالجة الملفات

أعلن مركز تقديم طلبات التأشيرة نحو فرنسا “VFS Global”، عن شروط جديدة يتعين على الراغبين في الحصول على تصريح دخولهم إلى الأراضي الفرنسية الاقتياد بها

وأكد المركز في بيان له، أن هذه المعايير والشروط ضرورية لضمان معالجة أسرع للملفات، حيث يتعلق الأمر بتعبئة الطلب عبر الإنترنت، و إدخاله بشكل إلزامي على المنصة الإلكترونية المعنية.

كما يتعين على صاحب الملف طباعة وصل الاستلام به وإيصاله قبل تاريخ المطلوب، مع التحقق من صحة الوثيقة وتسجيلها بشكل صحيح في “France – Visa“، في حين يتعين على أصحاب الطلبات العائلية تجميع الملفات على مستوى المركز ذاته.

ودعا المركز، طالبي التأشيرات الاتصال بخدمة “France-Visas”، مشيرا إلى أن هناك فريقا كاملا متاح لزبائن VFS Global يقدم لصاحب الطلب بالمساعدة اللازمة، غير أن هذه الخدمة مدفوعة ويقدر سعرها بـ6300 دينار جزائري لكل عائلة.

ليديا كبيش

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