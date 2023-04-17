مركز الفلك الدولي يُصدر بيانا هاما حول أول أيام العيد

أصدر مركز الفلك الدولي، بيانا هاما بشأن موعد عيد الفطر المبارك، بعد ما نشرت بعض وسائل الإعلام خبرا مجتزءا منسوبا له يفيد إعلانه بأن العيد سيكون يوم السبت.

وأبرز المركز انه ليس جهة إعلان، بل هو مركز علمي يقدم المعلومات الفلكية، موضحا أن المقال الأصلي قد احتوى على تفاصيل عديدة تبين ظروف رؤية الهلال في مختلف دول العالم. وبناء عليها يمكن تحديد بداية الشهر من قبل الجهات المعنية.

كما أشار ذات البيان إلى أن المعايير المعتمدة لبدء الشهر في العالم الإسلامي متعددة، وقد تعتمد رؤية الهلال من أماكن غير محلية.

وللتذكير فقد كان مركز الفلك الدولي، قد أوضح في بيانه الأول، أن رؤية الهلال يوم 20 أفريل 2023، غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من جميع قارة آسيا وأستراليا.

في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة أفريقيا وأوروبا. وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين.

مضيفا أن أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس. وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أفريل.

أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 إفريل.

رمزي أحمد توميات

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