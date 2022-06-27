أعلن مركز الفلك الدولي اليوم، الاثنين، أن يوم السبت الموافق لـ 9 جويلية هو أول أيام عيد الأضحى في الجزائر وأغلب الدول العربية والإسلامية.

وحسب مركز الفلك الدولي، فسيحدث الإقتران المركزي يوم الأربعاء 29 جوان 2022 الساعة 02:52 بالتوقيت العالمي. وإمكانية رؤية الهلال يوم الأربعاء 29 جوان 2022 ويوم الخميس 30 جوان 2022 موضحة في الأشكال التالية باستخدام برنامج المواقيت الدقيقة باعتماد معيار عودة، بحيث:-

كما أكد مركز الفلك، أن رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر. بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس. ورؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

وأوضح المركز، أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري. ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس. كما أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.

أما رؤية الهلال فستكون غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من المناطق غير الملونة. على الرغم من غروب القمر بعد غروب الشمس ومن حصول الاقتران السطحي قبل غروب الشمس، وذلك بسبب قلة إضاءة الهلال و/أو بسبب قربه من الأفق.

وعليه من المتوقع أن يكون يوم الخميس 30 جوان الجاري أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول. وأن يكون الجمعة 8 جويلية المقبل وقفة عرفة. والسبت 9 جويلية أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ليديا كبيش

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