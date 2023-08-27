مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني يتعزز بمكتب خاص لمواجهة الهجمات السيبرانية

تعزز مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني بمكتب خاص لمواجهة الهجمات السيبرانية، حسبما كشف عنه مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني كمال بوخالفة

وأكد بوخالفة، في تصريح للإذاعة، أن المركز يلعب أدوارا مهمة على غرار ترقية البحث في مجال الأمن المعلوماتي والشبكات وكذا الذكاء الإصطناعي. والمساهمة في التنسيق وتنفيذ البرامج الوطنية للإعلام العلمي.

وأبرز ذات المتحدث أن الأمن السيبراني أصبح يكتسي أهمية كبيرة نظرا للهجمات العديدة التي يشهدها العالم في شتى الميادين. حيث أصبح هذا الأخير من أولويات جميع الدول.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...