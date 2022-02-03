مركب “كوليتال”: ضخ كميات إضافية من أكياس الحليب المدعم لمواجهة ارتفاع الطلب

أعلن المدير العام للمركب الحليب للجزائر العاصمة “كوليتال”، محمد ميراوي، عن ضخ كميات إضافية من أكياس الحليب المدعم لمواجهة ارتفاع الطلب المسجل مؤخرا.

وقاب ميراوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن:” ملبنة المركب، تلقت مؤخرا كميات إضافية من مسحوق الحليب من أجل تغطية الطلب المتزايد في العاصمة”.

ونفى المتحدث، وجود ندرة في مادة في الحليب، مشيرا إلى أن مركب كوليتال ينتج لوحده 550 ألف لتر يوميا من الحليب الذي يباع بسعر مقنن، وهو ما يمثل حوالي ثلثي الإنتاج بالعاصمة.

أنا بخصوص أسباب التذبذبات المسجلة في توزيع حليب الأكياس المدعم، أوضح ميراوي أنها راجعة إلى بعض الإشكاليات التنظيمية، داعيا إلى إعادة النظر في شبكة التوزيع بالأخذ بعين الاعتبار تغير الكثافة السكانية في العاصمة ومحيطها.

ليديا كبيش

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