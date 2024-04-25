مراد يُشرف على مراسم الافتتاح الرسمي لمهرجان الجزائر للرياضات

أشرف ابراهيم مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، رفقة أعضاء الحكومة و ممثلي الهيئات الوطنية، المدير العام للأمن الوطني و المدير العام للحماية المدنية و السلطات المحلية ببن طلحة بالمقاطعة الإدارية لبراقي على مراسم الافتتاح الرسمي لمهرجان الجزائر للرياضات.

و استمع الوفد لعرض عام حول المهرجان و الفعاليات المندرجة ضمنه و تلقى شروحات بخصوص مختلف أبعاده و الترتيبات المختلفة التي تم اتخاذها من قبل مصالح ولاية الجزائر قصد انجاحه.

كما قدّم والي ولاية الجزائر كلمة أكد فيها على أن هذا المهرجان يندرج في إطار رفع جاذبية الولاية و اضفاء حركية عليها في إطار إستراتيجية شاملة للرقي بعاصمة البلاد و إعادة تأهيلها.

كما تم إعطاء إشارة الانطلاق لنشاطات سباق الخيل وعروض الفانتازيا التي يحتضنها هذا الموقع.

يذكر أن المهرجان منظم من طرف ولاية الجزائر، تحت رعاية وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حيث تمتد طبعته الأولى من 25 إلى 27 أفريل 2024، تحت شعار: ” البهجـــــــة تجمعنا ….. الرياضــــــة تجمعنا ”

ش.ن