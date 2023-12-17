مراد يُجري حركة في سلك الجماعات المحلية 

أجرى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بعد موافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة في سلك المفتشين العامين بالولايات، مدراء التقنين و الشؤون العامة، و مدراء الإدارة المحلية.

بالنسبة للمفتشين العامين بالولايات

وخصّت هذه الحركة حسب بيان وزارة الداخلية، 18 منصبا، حيث تم تعيين 7 إطارات بصفة مفتش عام بالولاية، تحويل 9 مفتشين عامين لولايات أخرى، و إحالة مفتشين عامين على التقاعد.

بالنسبة لمدراء التقنين و الشؤون العامة

و شملت هذه الحركة حسب ذات المصدر، 16 منصبا، من خلال ترقية 5 إطارات لشغل هذه الوظيفة، تحويل 9 مدراء لولايات أخرى، و إنهاء مهام إطارين بهذه الصفة.

بالنسبة لمدراء الإدارة المحلية

و مست هذه الحركة 27 منصبا، حيث تم ترقية 7 إطارات لشغل هذه الوظيفة، و تحويل 17 مديرا لولايات أخرى، كما تم إنهاء مهام 03 إطارات لشغل وظائف أخرى، يضيف المصدر ذاته.

و تندرج هذه الحركة التي ترتكز على مبدأ التقييم المتواصل و الاستحقاق، ضمن المساعي الرامية لتفعيل أداء مصالح إدارة الولاية، و إضفاء مزيد من الديناميكية و النجاعة على وتيرة تسيير الشأن المحلي، فضلا على تكريس إشراك الإطارات الشابة و العنصر النسوي و تشجيعهم على تولي مناصب التأطير، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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