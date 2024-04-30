مراد يشرف على تخرج الدفعة 16 للأطباء الملازمين الأولين و الدفعة 47 لأعوان الحماية المدنية

مراد يشرف على تخرج الدفعة 16 للأطباء الملازمين الأولين و الدفعة 47 لأعوان الحماية المدنية

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم، رفقة المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، على مراسم حفل تخرج الدفعة 16، للأطباء الملازمين الأولين و الدفعة 47 لأعوان الحماية المدنية.

و يجري حفل التخرج، الذي يشرف علبه الوزير مراد، بالوحدة الوطنية للتدريب و التدخل بالدار البيضاء، بالعاصمة.

و حضر المراسم، عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي الهيئات الوطنية، نواب البرلمان بغرفتيه، وسفراء الدول، فضلا على وفد رفيع المستوى عن الديوان الوطني للحماية المدنية التونسية.

شرف الدين عبد النور