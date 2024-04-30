مراد يشرف على تخرج الدفعة 16 للأطباء الملازمين الأولين و الدفعة 47 لأعوان الحماية المدنية

30 أبريل، 2024

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم، رفقة المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، على مراسم حفل تخرج الدفعة 16، للأطباء الملازمين الأولين و الدفعة 47 لأعوان الحماية المدنية.

و يجري حفل التخرج، الذي يشرف علبه الوزير مراد، بالوحدة الوطنية للتدريب و التدخل بالدار البيضاء، بالعاصمة.

و حضر المراسم، عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي الهيئات الوطنية، نواب البرلمان بغرفتيه، وسفراء الدول، فضلا على وفد رفيع المستوى عن الديوان الوطني للحماية المدنية التونسية.

 

شرف الدين عبد النور

30 أبريل، 2024
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2024
زر الذهاب إلى الأعلى