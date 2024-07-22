مراد يشرف على إحياء الذكرى الـ 62 لتأسيس الشرطة الجزائرية

أشرف إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم، على مراسم إحياء الذكرى الـ 62 لتأسيس الشرطة الجزائرية، بمقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن، بالحميز بولاية الجزائر.

وأشرف مراد في مستهل فعاليات إحياء الذكرى الـ 62 لتأسيس الشرطة الجزائرية، أشرف على تسمية مقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن، بالحميز بإسم المجاهد الراحل “محمد كنيفد”، عضو في صفوف جيش التحرير الوطني وإطار سابق بالمديرية العامة للأمن الوطني، ليقوم بعد ذلك، بوضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب على روح الفقيد.

شرف الدين عبد النور