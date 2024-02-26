مراد يشارك بتونس في أشغال الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب

شارك صباح اليوم، إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في أشغال الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد بتونس العاصمة.

ومن أبرز المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال الدورة، مشروع خطة أمنية عربية حادية عشرة، ومشروع خطة إعلامية عربية تاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، ومشروع خطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية.

وستناقش الدورة، عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين.

كما ستناقش الدورة أيضا، التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2023م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس العام، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الهامة.

و قد سبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري يوم السبت 24 فبراير، شارك فيه ممثلو الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة.

وكان الوزير مراد، قد حلّ مساء أمس، بالعاصمة تونس، حيث كان في استقباله، نظيرُه كمال الفقي، وزير الداخلية بالجمهورية التونسية، و محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وكذا رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية،و سفير الجزائر بتونس.

رمزي أحمد توميات

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