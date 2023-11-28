مراد يستقبل المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان

إستقبل إبراهيم مراد ، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، والتي تقوم بزيارة رسمية للجزائر، بدعوة من السلطات العليا للبلاد، حسب ما أورده بيان وزارة الداخلية.

و شكّل اللّقاء حسب ذات المصدر، سانحة للطرفين بتناول واقع حقوق الإنسان بالجزائر ، لا سيما بعد الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي كرّسها التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، وتجسّدت من خلال مختلف الآليات الجديدة التي سمحت بتحسين وضعية حقوق الإنسان على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وفي ذات السياق، أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بأن قيم الحريات العامة وحقوق الإنسان راسخة في المنظومة الوطنية منذ إعلان أول نوفمبر 1954، مثمّنا الإضافة النوعية التي ستحملها التعديلات المقترحة للقوانين المتعلقة بالجمعيات، الأحزاب السياسية وقانوني البلدية والولاية، والتي ستسمح بتعزيز الحريات العامة ومبادئ الديمقراطية التشاركية وتدعيم مساهمة كل الفاعليين المجتمعيين في تسيير الشؤون العامة وترقية حقوق الإنسان، يضيف المصدر ذاته.

من جهتها، عرضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الإطار المتعلق بمهمتها الخاصة والتي ستُمكّنها من تبادل الرؤى مع جميع المعنيين بمسألة حقوق الإنسان من ممثلي الهيئات الحكومية، الاستشارية والمجتمع المدني، مشيدة في ذات الصدد بالانفتاح والتعاون اللّّذان أبانت عنهما السلطات الجزائرية، وكذا جهود هذه الأخيرة للرقي بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، يختم بيان الوزارة

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...