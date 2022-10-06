مراد يدعو الولاة إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة لمجابهة خطر الفيضانات الموسمية

6 أكتوبر، 2022

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، ولاة الجمهورية إلى ضرورة إتباع مقاربة إستباقية محلية. وتجنيد كل الوسائل المتاحة مع التحلي بأقصى درجات اليقظة لمجابهة خطر الفيضانات الموسمية.

وجاء ذلك خلال ترأسه، مناصفة مع وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، إجتماعا مع ولاة الجمهورية. عن طريق تقنية التحاضر عن بعد. إستهل بعرض الحصيلة المرحلية لتقدم عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان عبر جميع ولايات الوطن.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد شكّل هذا الاجتماع فرصة جدد من خلالها مراد حرص السلطات العمومية على إنجاح هذه العملية الوطنية ذات البعد الإستراتيجي.

ودعا وزير الداخلية الولاة إلى تجنيد كل الوسائل و ضمان مرافقة أمثل لمصالح الديوان الوطني للإحصائيات. بما يسمح بإتمام هذه العملية في أحسن الظروف.

و في ذات السياق شدد نفس المسؤول على ضرورة تحسيس المواطنين بالأهمية التي تكتسيها مساهمتهم الفعالة. سيما من خلال استقبال أعوان الإحصاء والإجابة على أسئلتهم, منوها بالدور الذي يلعبه هؤلاء الأعوان في هذه العملية.

كما أمر الوزير الولاة بتعزيز قنوات الإصغاء للمواطنين وعصرنتها. وكذا إرساء علاقات تواصل دائمة مع نواب البرلمان بغرفتيه. بما يسمح بإيجاد الحلول الناجعة لانشغالات المواطنين، مشددا على أهمية إتباع مقاربة إستباقية محلية. وتجنيد كل الوسائل المتاحة. مع التحلي بأقصى درجات اليقظة لمجابهة خطر الفيضانات الموسمية.

ليديا كبيش

6 أكتوبر، 2022

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