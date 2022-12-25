مراد يؤكد: الولايات الـ 10 الجديدة ستكون كاملة الصلاحيات خلال أيام

أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أمس السبت، على أنّ الولايات العشر الجديدة ستكون كاملة الصلاحيات خلال أيام.

وأوضح مراد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى من تقرت، أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يحرص كل الحرص على أن يعرف المواطن أنه مهتم به أينما كان وحيث ما وجد.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “ما إنشاء هذه الولايات إلا لتقريب مصدر القرار منه”، داعيا القائمين على شؤون الولايات الجديدة إلى ضرورة مرافقة وتوفير بيئة استثمارية مشجّعة لفائدة الشباب، بما يسمح لهم باستحداث مؤسسات ومشاريع استثمارية فاعلة ومنتجة في مختلف القطاعات .

كما أكد وزير الداخلية خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني وعموم المنتخبين المحليين وعدد من المستثمرين، على أنّ الدولة حريصة على ضمان بحث المشاريع التنموية لفائدة المواطن أينما وُجد، ومرافقة المستثمرين ودعم الفلاحين.

رمزي أحمد توميات

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