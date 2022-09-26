مراد: قرابة ألف بلدية على المستوى الوطني تعاني من العجز

مراد: قرابة ألف بلدية على المستوى الوطني تعاني من العجز

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، على أن المواطن في صلب اهتمامات الرئيس تبون وهدفه جعل الجزائر في مأمن عن التبعية الخارجية، كاشفا أن قرابة ألف بلدية على المستوى الوطني تعاني من العجز

وحسب مراد، فإن قانون الاستثمار الجديد من شأنه جعل الجزائر قطب اهتمام لدى المستثمرين في الخارج، مشددا على ضرورة أن تتحول الولايات إلى فضاءات للإنتاج تحت إشراف الوالي باعتباره ممثل الدولة في ذلك الإقليم.

وكشف وزير الداخلية، أن القانون الأساسي للوالي سيدخل حيز التنفيذ مع حلول السنة القادمة، مضيفا بالقول:” نريد أن يكون المواطن حليفنا للمضي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية”.

كما تابع نفس المسؤول قائلا:” أن قرابة ألف بلدية على المستوى الوطني تعاني من العجز وبدون دعم الدولة لها لاتستطيع فعل أي شيئ”.

رمزي أحمد توميات

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