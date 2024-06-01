مراد بالنعامة للإشراف على ملتقى وطني حول آفاق الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السُّلالات المحلية

حلّ ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم، بولاية النعامة، للإشراف على افتتاح الملتقى الوطني حول “النعامة: آفاق واعدة للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتثمين السُّلالات المحلية”.

و كان مراد، مرفوقا بكل من، يوسف شرفة, وزير الفلاحة والتنمية الريفية، علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وطه دربال، وزير الموارد المائية، و فازية دحلب، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، و عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

كما سيحضر الافتتاح، حسب بيان وزارة الداخلية، عدد من مسؤولي المؤسسات العمومية الاقتصادية، و ولاة ولايات تلمسان، سعيدة، سيدي بلعباس، البيض، بشار، بني عباس، فضلا على إطارات سامية ممثلة لمختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية.

شرف الدين عبد النور