اعلن وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، عن مراجعة الكثير من مواد قانون الشهيد والمجاهد، الذي يقتضي تعديلات تتماشى والمتطلبات الراهنة حيث لا يزال العمل متواصلا لإثراء هذا النص.

وأكد ربيقة، على هامش إختتام أشغال المؤتمر الـ12 للمنظمة الوطنية للمجاهدين، أنه تمت مراجعة الكثير من المواد التي يتضمنها قانون الشهيد والمجاهد. بما يتماشى والمتطلبات الراهنة بتنسيق العمل مع المنظمة الوطنية للمجاهدين والمنظمات ذات الصلة لا سيما في شقيه التاريخي والاجتماعي

وأكد ذات المتحدث، على أن العمل مازال متواصلا إلى أن يتم إثراء القانون بالكامل لعرضه بعد ذلك على الجهات المعنية لمناقشته والفصل فيه.

وبخصوص المؤتمر 12 للمنظمة الوطنية للمجاهدين، قال المسؤول الأول عن القطاع، أنه هام من أجل استكمال مسار البناء الوطني، مثمنا النتائج الايجابية التي توّج بها طيلة يومين من الاشغال، أين تم التركيز على حماية الذاكرة الوطنية والتكفل بالملفات التي تتعلق بتاريخ الثورة التحريرية.

وأكد ربيقة، على المؤتمر أقر العديد من التوصيات التي سيرفعها للوزارة لتجسيدها لا سيما تلك المتعلقة بحماية التاريخ والذاكرة وتعزيز تسجيل الشهادات الحية وحماية المعالم التاريخية ورموز الثورة التحريرية.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...