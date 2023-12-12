مرابي يشرف على تنصيب كمال مولى رئيسا لمجلس الشراكة للتكوين و التعليم المهنيين

12 ديسمبر، 2023

أشرف وزير التكوين و التعليم المهنيين، ياسين مرابي، اليوم، بالمدرسة العليا للفندقة و الإطعام بعين البنيان، بالجزائر العاصمة، على تنصيب كمال مولى، رئيسا لمجلس الشراكة للتكوين و التعليم المهنيين.

وجاء هذا التنصيب، بعد المرسوم الرئاسي الذي عيّن بمقتضاه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كمال مولى رئيسا لمجلس الشراكة للتكوين و التعليم المهنيين.
و يعتبر المجلس هيئة وطنية إستشارية، يقوم بالتشاور و التنسيق و تقييم في مجال التكوين و التعليم المهنيين، كما يقوم بإعداد سياسة وطنية للتكوين و ضبط التخصصات و تكييفها مع سوق العمل و إدماج المتربصين في الحياة العملية بصفة سريعة بعد نيل شهادة التكوين.
شرف الدين عبد النور
12 ديسمبر، 2023

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