أشرف اليوم الخميس، وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، على تدشين قاعة ستويدو خاص بالصوت والصورة بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني السمعي البصري في أولاد فايت، بالجزائر العاصمة.

وأفاد مرابي، لدى إلقائه لكلمة بالمناسبة أن :” الاهتمام بقطاع التكوين والتعليم المهنيين بمختلف أنماطه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة له سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطنية”.

وأكد ذات المتحدث، على أن مصالح دائرته الوزارية ستمد القطاع بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيمكن المتربصين من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن هذا الموعد يأتي بهذا المعهد الرائد في تكوين الإطارات والكوادر التقنية في مجال السمعي البصري. التي تحتاجها الساحة الإعلامية خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها قطاع الاتصال ببلادنا. والذي أكدت عليه السلطات العليا في البلاد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية من خلال مختلف تعليماته.

كما شدد نفس المسؤول، على أهمية النشاط السمعي البصري في ترقية الممارسة الإعلامية، مبرزا أن القطاع يسعى في إستراتيجية وطنية مواكبة كل التغيرات التكنولوجية العلمية والاجتماعية، يضيف الوزير.

وأوضح مرابي، أن هذا يتضح جليا من خلال الشعب والتخصصات المهنية التي يزخر بها قطاع التكوين. سيما في مجال الاتصال وتقنيات السمعي البصري لتزويد سوق العمل في الجزائر باليد العاملة الكفء والمؤهلة في بناء اقتصاد وطني قوي.

رمزي أحمد توميات

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