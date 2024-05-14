مذكرة تفاهم بين الجزائر و إيطاليا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

إستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، بمقر الوزارة، نظيرته وزيرة الجامعة والبحث الإيطالية، آنا ماريا بيرنيني.

و أشرف الوزير كمال بداري، رفقة نظيرته الإيطالية، بهذه المناسبة، على مراسم توقيع مذكرة تفاهم، بين البلدين، في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر، ألبيرتور كوتيلو.

و قال الوزير بداري، أن مذكرة التفاهم، جاءت تنفيذا لمخرجات الزيارة التي قامت بها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى الجزائر، و لقائها مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، العام الماضي.

و كشف بداري، في كلمته، أنه تم إمضاء هذه الإتفاقية، من أجل تطوير التعاون، بين البلدين، للوصول إلى شراكة في مجال التعليم العالي، و بالأخص في المجال البيداغوجي، من أجل خلق بيئة تعليمية، موحدة بين الجامعات الجزائرية والايطالية، تُعزَّز من خلالها العلاقات الأكاديمية، العلمية، الثقافية، و الرياضية، بين الطلبة الجزائريين و نظرائهم الايطاليين، وكذلك بين كل الفواعل الجزائرية والايطالية، في مجال التعليم العالي البحث العلمي.

كما سيتم العمل كذلك، من خلال هاته الاتفاقية-يضيف الوزير-، على خلق شبكة جامعية و بحثية، بين مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي الجزائرية و الإيطالية، “حيث سيتم من خلال هاته الشبكة، استحدات توأمة بين المؤسسات التعليمية للبلدين، والعمل سويا من أجل التحضير لجامعة من الجيل الرابع، وكذلك الانتقال من جامعة تقليدية إلى جامعة مقاولاتية، خلاقة للثروة و مساهمة في التنمية الإقتصادية بين البلدين”.

هذا و أكد كمال بداري، أن الحركية التي ستحدثها هاته الاتفاقية، ستأتي بالفائدة على الفواعل الجامعية الجزائرية و الايطالية، و ذلك تعزيزا و تواصلا مع التاريخ المشترك بين الشعبين، خاصة-يردف الوزير-و أن العلاقات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ستُعزز و توطد و تقرب أكثر فأكثر الشعبين، “وبالتالي تحقيق أهداف هاته الاتفاقية من أجل جامعة متفتحة و متعاونة”.

شرف الدين عبد النور