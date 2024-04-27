مذكرة تعاون بين وزارة التعليم العالي و نظيرتها الزامبية في مجال البحث العلمي

27 أبريل، 2024

أمضى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، رفقة نظيره الزامبي، وزير التربية، دوغلاس مونساكا سيكاليما، على مذكرة تعاون في مجال البحث العلمي.

و تسهّل المذكرة، الحركية لمكونات الأسرة الجامعية للبلدين، و تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي.

هذا و أبدى وزير التربية الزامبي، إعجابه بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، متمنيا نقل تجارب المؤسسات الجامعية الجزائرية لنظيراتها الزامبية.

شرف الدين عبد النور

27 أبريل، 2024
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