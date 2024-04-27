مذكرة تعاون بين وزارة التعليم العالي و نظيرتها الزامبية في مجال البحث العلمي

مذكرة تعاون بين وزارة التعليم العالي و نظيرتها الزامبية في مجال البحث العلمي

أمضى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، رفقة نظيره الزامبي، وزير التربية، دوغلاس مونساكا سيكاليما، على مذكرة تعاون في مجال البحث العلمي.

و تسهّل المذكرة، الحركية لمكونات الأسرة الجامعية للبلدين، و تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي.

هذا و أبدى وزير التربية الزامبي، إعجابه بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، متمنيا نقل تجارب المؤسسات الجامعية الجزائرية لنظيراتها الزامبية.

شرف الدين عبد النور