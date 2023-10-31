مدير المستشفى الإندونيسي: ”نفاد الوقود سيؤدي إلى كارثة إنسانية وندعو إلى فتح معبر رفح“

31 أكتوبر، 2023

حذّر مدير المستشفى الإندونيسي، بغزة، اليوم، من أن نفاد الوقود سيؤدي إلى كارثة إنسانية داعيا إلى فتح معبر رفح لإخراج الجرحى.

كما أكد مدير المستشفى الإندونيسي على ضرورة الإمداد بالوقود لاستمرار العمل اللازم في المستشفى، و كذا ضرورة إمداد المستشفى بالمسلتزمات الطبية والأدوية.

و بخصوص مجزرة مخيم جباليا، كشف مدير المستشفى الإندونيسي، بأن العدد الأولي للشهداء والمصابين، بلغ 400 في هجوم الاحتلال الصهيوني على المخيم.

و أضاف في نفس السياق، “لا نزال نبحث عن مفقودين ونقوم بعمليات انتشال من تحت الأنقاض في جباليا”

كما قال مدير المستشفى الإندونيسي أن أغلب الجثث والجرحى مصابون بجروح بليغة “مما تدل على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة”.

شرف الدين عبد النور

31 أكتوبر، 2023

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