مديرية الغابات تصدر بيان هاما بعد الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة

11 يوليو، 2023

دعت المديرية العامة للغابات جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وذلك في إطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.

وذلك بعد إعلان المركز لوطني للأرصاد الجوية عن الارتفاع القياسي والكبير لدرجة الحرارة.، حسب بيان للمديرية.

وذكرت المديرية جميع المواطنين بالابتعاد نهائيا عن كل التصرفات التي يمكن أن ينجم عنها نشوب نيران تهدد أمن وسلامة المواطنين والثروة الغابية.

كما شددت ذات المصالح على منع اشعال أي نار تحت أي ظرف في الغابات أو بجوارها كم الفاتح جوان إلى 31 أكتوبر.

ليديا كبيش

11 يوليو، 2023

مقالات ذات صلة

وزارة التجارة تدعو إلى إيداع البرنامج التقديري السنوي للاستيراد لسنة 2023

5 يناير، 2023

الإعلان عن النتائج النهائية للامتحانات المهنية بالحماية المدنية

12 يناير، 2023

الفريق أول السعيد شنڨريحة في زيارة عمل إلى قيادة القوات البحرية والقاعدة البحرية الجزائر

6 أبريل، 2023

 الحكومة السويدية مطالبة بلعب دور أكبر في المحافل الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي

12 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: