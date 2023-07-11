مديرية الغابات تصدر بيان هاما بعد الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة

مديرية الغابات تصدر بيان هاما بعد الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة

دعت المديرية العامة للغابات جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وذلك في إطار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.

وذلك بعد إعلان المركز لوطني للأرصاد الجوية عن الارتفاع القياسي والكبير لدرجة الحرارة.، حسب بيان للمديرية.

وذكرت المديرية جميع المواطنين بالابتعاد نهائيا عن كل التصرفات التي يمكن أن ينجم عنها نشوب نيران تهدد أمن وسلامة المواطنين والثروة الغابية.

كما شددت ذات المصالح على منع اشعال أي نار تحت أي ظرف في الغابات أو بجوارها كم الفاتح جوان إلى 31 أكتوبر.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...