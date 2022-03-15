تمّ اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، بتيارت، بالناحية العسكرية الثانية، تسليم 665 سيارة من علامة مرسيدس-بنز، مصنّعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج السيارات ذات العلامة مرسيدس بنز« SAFAV-MB»، مخصصة للتدخل السريع، الإشارة، نقل الأفراد، النقل المدرسي، الإسعاف ونقل البضائع وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المديرية العامة للأمن الوطني بالإضافة إلى مؤسسات مدنية عمومية وخاصة.

وجاءت العملية بإشراف من مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، وفي إطار تلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبـي والمؤسسـات الوطنية العمومية والخاصة، حيث تندرج ضمن الإستراتيجية المسطرة من طرف وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والهادفة لتفعيل الصناعة الوطنية بمنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...