مديرية الإتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة المدير العام الأسبق لجريدة “الشعب”

بعثت المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية رسالة تعزية إلى عائلة الراحل المدير العام الأسبق لجريدة الشعب إثر وفاته.

وجاء في نص الرسالة، “ببالغ الحزن والأسى، بلغ المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى. المرحوم الصحفي والمدير العام الأسبق لصحيفة “الشعب”، فنيدس بن بلة. عن عمر ناهز 66 عاما.

و”على إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها. إلى عائلة الفقيد وإلى زملائه بجريدة الشعب، وإلى الأسرة الإعلامية كافة”. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وللاشارة فقد توفي الصحفي والمدير العام السابق لجريدة الشعب فنيدس بن بلة. صبيحة اليوم الأحد، عن عمر ناهز 66 عاما بعد صراع مع المرض.

ش.ن

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