مدارس أشبال الأمة تحقّق نسبة نجاح 98.34% في شهادة البكالوريا والفريق أول السعيد شنقريحة يهنئ الناجحين

تقدّم الفريق أول، السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتهانيه الخالصة إلى الناجحين في شهادة البكالوريا من مدارس أشبال الأمة و ذويهم والإطارات التي ساهمت في تحقيق نتائج مشرفة، كما تمنى لهم المزيد من النجاح والتألق.

وسجلت دفعات مدارس أشبال الأمة نتائج ممتازة في امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2023 ، حيث تحصل 713 شبلا على هذه الشهادة بنسبة نجاح 98.34% ، أين تحصل 18 شبلا على شهادة البكالوريا بدرجة “ممتاز” و185 شبلا بدرجة “جيد جدا”، و265 شبلا بدرجة “جيد”، فيما تحصل بقية الأشبال على درجة “قريب من الجيد”، أما بالنسبة للشبلات فقد حققن نسبة نجاح 100%.

وأشار بيان لوزارة الدفاع الوطني أن أشبال الأمة في شعبة رياضيات قد حققوا نسبة نجاح 100% في هذه الدورة، حيث تحصل الشبل بوسعيد عبد الواحد من مدرسة أشبال الأمة بوهران، على المعدل الأول وطنيا في هذه الشعبة بمعدل 19.02.

وأفاد ذات البيان أنّ هذه النتائج الممتازة والنوعية تعكس الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة. كما تعكس المستوى الراقي الذي تتميز به هذه المدارس وكذا تفاني الأساتذة والإطارات الساهرة على تفوّق الأشبال، والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية التي تسخرها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس.

ش.ن

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