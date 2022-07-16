مدارس أشبال الأمة تحقّق نجاحا في شهادة البكالوريا بنسبة 98.17% والفريق أول شنقريحة يهنئ الناجحين

16 يوليو، 2022

قدّم الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تهانيه إلى الناجحين في شهادة البكالوريا من  مدارس أشبال الأمة  وكذا للإطارات التي ساهمت في تحقيق نتائج مشرفة، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وسجلت دفعات مدارس أشبال الأمة للطور الثانوي هذه السنة نتائج ممتازة، حيث تحصل أربع مائة و ثلاثون (430) شبلة وشبلا على شهادة البكالوريا بنسبة نجاح 98.17%.

تعكس هذه النتائج الممتازة والنوعية -يضيف البيان-  الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة. كما تعكس المستوى الراقي الذي تتميز به المدارس وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة على تفوّقهم، والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية التي تسخرها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس.

ش.ن

16 يوليو، 2022

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