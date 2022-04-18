اعتبر الباحث والمختص في الأمراض المتنقلة والاستوائية، ايدير بيطام، أن سبب الوضعية الوبائية في الجزائر هو اكتساب المناعة الطبيعية، داعيا المعتمرين إلى توخي الحذر.

وأوضح بيطام، في تصريح خص به موقع “النهار أونلاين” أن 95 بالمائة من المواطنين اكتسبوا مناعة طبيعية وليس اللقاحية، بسبب الانتشار السريع لطفرة كورونا “أوميكرون”.

وأكد المختص أن الاستقرار في حالات كورونا لا يعني الأمان طويل المدى، لأن المناعة الطبيعية لا تدوم طويلا عكس المناعة اللقاحية التي تدوم أكثر من عام.

كما أضاف ذات المتحدث، أن الموجة القادمة ستكون خفيفة، لأن الفيروس فشل ولا يستطيع أن يعطي شراسة، مبرزا أن الفيروس لن يذهب، لأنه تأقلمت مع الانسان وكل شهر تظهر طفرة جديدة.

وفي هذا الصدد، دعا بيطام المعتمرين، إلى توخي الحذر، بسبب ظهور فيروس جديد في السعودية “مارسكون”، مبرزا أن خزان الفيروس هو الجمل الذي اختلط بوباء كورونا و أن هذه الطفرة صعبة وتوجد فقط في السعودية ولم تخرج الى بلدان أخرى.

رمزي أحمد توميات

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