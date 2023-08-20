مختار ديدوش يشرف على يوم ترفيهي لفائدة الأطفال المقيمين بالولايات الجنوبية

20 أغسطس، 2023
مختار ديدوش يشرف على يوم ترفيهي لفائدة الأطفال المقيمين بالولايات الجنوبية

تنقّل وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش صبيحة اليوم ، إلى فندق مزافران بزرالدة، للاشراف على يوم ترفيهي تم تنظيمه في اطار برامج سياحية ترفيهية لفائدة الاطفال المقيمين بالولايات الجنوبية من طرف، الديوان الوطني الجزائري للسياحة، ومؤسسة سياحة وأسفار الجزائر بالتعاون مع مؤسسة التسيير السياحي زرالدة، و هذا بمناسبة موسم الاصطياف، حسب بيان وزارة السياحة.

 وبعد اطّلاعه على ظروف سير اليوم الترفيهي، أكّد مختار ديدوش خلال حديثه مع بعض الاطفال والمشرفين عليهم، على حرص الدولة على الاهتمام بأطفال الفئات المعوزة من ولايات الجنوب وتوفير كل الظروف الملائمة لهم من أجل قضاء موسم سياحي متميز في سواحل الجزائر، يضيف المصدر.
كما أوصى الوزير، المسؤولين القائمين على هذا البرنامج بالاهتمام بالجانب الثقافي وتعريفهم بوطنهم الجزائر وهذا من خلال احتكاكهم بباقي الاطفال القادمين من ولايات اخرى او بتنظيم خرجات استكشافية وسياحية الى المناطق المجاورة، يختم المصدر.
شرف الدين عبد النور
20 أغسطس، 2023

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