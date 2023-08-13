مختار ديدوش يزور معرض الصناعة التقليدية و الحرف بدار الصناعة التقليدية لولاية الطارف

قام اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش، في مستهل زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الى ولاية الطارف، بزيارة معرض الصناعة التقليدية والحرف بدار الصناعة التقليدية للولاية، حسب ما أورده بيان وزارة السياحة.

حيث تعرف الوزير على ابرز منتجات الصناعة التقليدية بالولاية، و التقى عددا من حرفييها، كما استمع لأبرز انشغالاتهم وتطلعاتهم لترقية قطاع الحرف بولاية الطارف، يضيف المصدر.

بعدها، قام وزير السياحة بزيارة بيت الشباب ببلدية القالة اين يتم اقامة المخيم الصيفي لفائدة اطفال الولايات الجنوبية والغير ساحلية، حيث اطلع الوزير على ظروف اقامة الاطفال ومختلف البرامج السياحية والترفيهية الموجهة اليهم خلال موسم الاصطياف، يفيد ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

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