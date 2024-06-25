مختارية شنتوف تُمثّل مجلس الأمة في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات

تشارك مختارية شنتوف، عضو مجلس الأمة، بتكليف من صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات، والذي ينظمه مجلس الشورى لدولة قطر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك يومي 26 و27 جوان الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، حسب ما أفاد بيان لمجلس الأمة.

ينعقد هذا المؤتمر حول موضوع: “دور النساء البرلمانيات في إعداد سياسات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف”، ويهدف إلى دعم وتعزيز قيادة ومشاركة النساء البرلمانيات في هذا المجال، وتيسير إنشاء شبكة لهن، من أجل ممارسة دورهن في إحلال السلم والأمن ومكافحة كافة أشكال التطرف العنيف، يضيف البيان.

هذا، وسيتباحث المشاركون خلال المؤتمر عدة مسائل، منها إدماج بعد النوع الاجتماعي في استراتيجيات مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وأفضل الممارسات لالتزام النساء البرلمانيات في مجال التشريعات وإعداد السياسات، وكذا دراسة التحديات والثغرات والإجراءات الضرورية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، يختم البيان.

كوثر غريبي