محمد عرقاب يشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الـ 186 لمنظمة أوبك

2 يونيو، 2023

من المنتظر أن يشارك وزير الطاقة والمناجم،  محمد عرقاب، غدا السبت 03 جوان، بالعاصمة النمساوية فيينا، في أعمال المؤتمر الوزاري 186 لمنظمة أوبك، والتي ستخصص لدراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين أعضاء المنظمة، حسب بيان لوزارة الطاقة .

كما سيشارك الوزير، يوم  الأحد 04 جوان في أعمال الاجتماع التاسع والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة JMMC، والاجتماع الوزاري الخامس والثلاثون لدول اوبك والدول خارج أوبك. وخلال هذه الاجتماعات، سيتعين على الوزراء المسؤولين عن النفط مناقشة وتقييم ظروف وآفاق التطور قصير المدى لسوق النفط العالمي.

شرف الدين عبد النور

2 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر شهر أكتوبر المقبل

24 سبتمبر، 2022

الرئيس تبون يستقبل المديرة العامة للشركة الأمريكية “أوكسيدانتل بتروليوم كوربورايشن”

30 يونيو، 2022

الخارجية الروسية : لا يمكن التوصل الى حل لقضية الصحراء الغربية الا بإحترام الشرعية الدولية

12 يونيو، 2021

عرقاب يشارك في الإجتماع الوزاري الـ24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز “GECF”

24 أكتوبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: