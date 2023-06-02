محمد عرقاب يشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الـ 186 لمنظمة أوبك

من المنتظر أن يشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا السبت 03 جوان، بالعاصمة النمساوية فيينا، في أعمال المؤتمر الوزاري 186 لمنظمة أوبك، والتي ستخصص لدراسة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين أعضاء المنظمة، حسب بيان لوزارة الطاقة .

كما سيشارك الوزير، يوم الأحد 04 جوان في أعمال الاجتماع التاسع والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة JMMC، والاجتماع الوزاري الخامس والثلاثون لدول اوبك والدول خارج أوبك. وخلال هذه الاجتماعات، سيتعين على الوزراء المسؤولين عن النفط مناقشة وتقييم ظروف وآفاق التطور قصير المدى لسوق النفط العالمي.

شرف الدين عبد النور

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