محمد عرقاب يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية وهران

استقبل اليوم، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بمقر الوزارة، مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية وهران، وهذا بحضور إطارات من الوزارة، حسب ما اورده بيان وزارة الطاقة.

وخلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الاصغاء للانشغالات المطروحة من طرف نواب الشعب لأجل التكفل بها، تم التطرق على وجه الخصوص إلى انشغالات المواطنين المتعلقة بالربط بالكهرباء والغاز للمناطق الغير موصولة أو تلك التي تعرف نقصا في ذلك.

و وضّح الوزير للنواب، الإجراءات المتخذة من طرف القطاع والاعمال المبرمجة من اجل التكفل بها في إطار البرامج المسطرة من طرف شركة سونلغاز خاصة المناطق المعزولة وكذا كيفية توسيع الشبكة لهذا الغرض، كما تم التطرق لبعض المسائل التي تمس توطين بعض المشاريع والاستثمارات لشركات القطاع وكيفية توزيعها على مختلف بلديات الولاية لخلق نوع من التوازن في الاستفادة من امتيازات الجباية المحلية وكذا مناصب الشغل.

وتم التطرق خلال هذا اللقاء أيضا الى الوضعية الصعبة التي يعيشها نادي مولودية وهران العريق لكرة القدم، والتي خلقت تذمرا كبيرا لدى فئات عريضة من الأنصار والتي تطالب السلطات العمومية بإيجاد حل عن طريق مؤسسة اقتصادية عمومية للتكفل بالفريق على غرار الفرق والنوادي الوطنية الأخرى.

وفي هذا الصدد قدم محمد عرقاب، للنواب شروحات حول كيفيات التكفل بالنوادي الرياضية والشروط التنظيمية التي تضبط الامور المتعلقة بذلك، وطمأن النواب ووعد بالتكفل التام بهذه المسألة، حيث عرفت عملية التكفل، تقدما كبيرا مع الشركة العمومية “هيبروك” فرع مجمع سونطراك، وهي في مراحلها الأخيرة وستعرف انفراجا خلال الأيام القليلة القادمة، لكي يسترجع الفريق نشاطه على أسس صحيحة والرجوع للمنافسة واسعاد جماهيره، يضيف البيان.

شرف الدين عبد النور

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