محمد عرقاب يستقبل رئيس مجلس ادارة الشركة العمانية أبراج لخدمات الطاقة

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب اليوم الخميس بمقر دائرته الوزارية، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية “أبراج لخدمات الطاقة” ، سيف بن سعيد الحمحمي، بحضور سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، حسب بيان لوزارة الطاقة.

وناقش الطرفان خلال هذا الاجتماع فرص الاعمال والاستثمار بين مجمع سوناطراك وشركة أبراج للطاقة في مجال المحروقات، ولا سيما أنشطة الحفر الاستكشافية، وتطوير وصيانة الحقول وخدمات الآبار الأخرى والتكوين.

كما ناقش الطرفان إمكانيات إقامة علاقات تعاون من خلال مشاريع الشراكة ذات المنفعة المتبادلة، لا سيما في مجال التحويل والتقنيات الجديدة لاسترجاع الآبار المغلقة، يضيف بيان الوزارة.

وعرض الوزير محمد عرقاب محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات لإحياء أنشطة البحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر. وأكد على رغبة الجزائر في العمل أكثر لتطوير مواردها من المحروقات بشكل أفضل واستكشاف واستغلال مجالها المنجمي. وعلى هذا النحو، تمت دعوة شركة أبراج لاستكشاف طرق ووسائل إقامة شراكة مع سوناطراك، والتأكيد على تبادل الخبرات والتجارب وإبرام شراكات مربحة للجانبين.

و كان اجتماع اليوم فرصة لتبادل الآراء والتحليلات حول أخبار السوق العالمية للمحروقات والتطورات الرئيسية التي تميز صناعات النفط والغاز.

كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أبراج عن رغبته في الاستثمار وخلق فرص للأعمال في الجزائر وعقد شراكات مربحة للطرفين ولاسيما مع سوناطراك.

شرف الدين عبد النور

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