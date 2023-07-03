محمد عرقاب يستقبل المدير العام لروساتوم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إستقبل اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بمقر الوزارة، المدير العام لروساتوم ROSATOM للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ألكسندر فورونكوف، حسب ما اورده بيان وزارة الطاقة.

وتناولت المباحثات حسب ذات المصدر، وضع علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية واستخداماتها الطاقوية وغير الطاقوية للأغراض السلمية وآفاق تطويرها.

كما شكل هذا اللقاء فرصة للطرفين لمناقشة سبل تعزيز إجراءات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب وتطوير الطاقة الكهرو نووية، وكذلك في مجال تعزيز القدرات في مجال التكوين والسلامة والأمن النوويين، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...