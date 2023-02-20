محمد عرقاب يجتمع مع مديري الطاقة والمناجم بالولايات

سيشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الثلاثاء، على افتتاح أعمال ملتقى مع مديري الطاقة والمناجم والمديرين المندوبين لقطاع الطاقة بالولايات، حسب بيان للوزارة الوصية.

وأوضح البيان، أن الهدف من الملتقى تقييم تنفيذ خطة عمل قطاع الطاقة والمناجم واستراتيجية تطويره، وسيسمح من إنشاء مناخ دائم من التعاون والتشاور حول التحديات الميدانية والحلول المتخذة لضمان إدارة وتكفل أفضل للبرامج المدرجة والمسجلة في القطاع، بين كل من مديري الطاقة والمناجم من جهة وهياكل الوزارة والولايات والوكالات والشركات المختلفة للقطاع من جهة اخرى.

وكما سيقوم وزير الطاقة، بهذه المناسبة، بإعطاء توجيهات لتحقيق خطة عمل القطاع، من أجل ضمان الأداء الفعال لقطاع الطاقة والمناجم وتحسين أدائه، يختم البيان.