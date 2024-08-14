محمد شرفي يكشف عن عدد الهيئة الناخبة للاستحقاق الرئاسي المقبل

محمد شرفي يكشف عن عدد الهيئة الناخبة للاستحقاق الرئاسي المقبل

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم، خلال ترأسه لقاءً مع وسائل الاعلام الوطنية المعتمدة، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، عن الأرقام الخاصة بالهيئة الناخبة للاستحقاق الرئاسي المقبل يوم 7 سبتمبر 2024.

وأفاد شرفي، بأن الهيئة الناخبة داخل الوطن بلغت 23.486.061 ناخبا، منهم 47 % نساء، و 53% رجال، كما بلغت نسبة الهيئة الناخبة التي يقل عمرها عن 40 سنة، 36%.

وبلغت الهيئة الناخبة بالخارج، حسب محمد شرفي، 865.490 ناخبا، منهم 45% نساء، و 55 % رجال، و 15.43% لمن هم أقل من 40 سنة.

شرف الدين عبد النور