محمد شرفي: على الراغبين في الترشّح لرئاسيات 7 سبتمبر أخذ موعد عبر موقع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

أفاد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أنّ الراغبين في الترشّح للانتخابات الرئاسية لـ 7 سبتمبر، عليهم بأخذ موعد عبر موقع الواب الخاص بالسلطة، وسيتمّ الاستجابة له فورا.

وأوضح محمد شرفي في تصريح للتلفزيون العمومي، أنّ المترشحين الذين تقدّموا إلى مقرّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، طلبوا بحصة إضافية من استمارات التوقيعات، واستجيب لهم فورا.

وللعلم، فقد قام كلّ من بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري ، ومرشّح رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، بالتقدّم إلى مقرّ السلطة بقصر الأمن بالصنوبر البحري وسحب استمارات الترشّح.

ش.ن