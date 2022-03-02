محمد سيداتي: مشاركة الجمهورية الصحراوية في القمة السادسة الأوروإفريقية تمثل نكسة للمغرب

أكد ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا، عضو الأمانة الوطنية محمد سيداتي أن مشاركة الجمهورية الصحراوية في أشغال قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي مؤخرا في بروكسل يمثل نكسة للمغرب.

واعتبر محمد سيداتي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مشاركة الجمهورية الصحراوية في قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الأفريقي برهان على الدور النشط للجمهورية الصحراوية في العائلة الإفريقية وعلى الساحة الدولية

و أكد ذات المتحدث أن هذه المشاركة “تشكل نجاحا وفي الوقت نفسه انتكاسة للمغرب ولمزاعمه التوسعية في الصحراء الغربية، مشددا على أن هذا الحضور يكشف بجلاء وهن مزاعم السلطات المغربية وكذا دعايتها الكاذبة.

كما اعتبر الدبلوماسي الصحراوي أن هذه المشاركة “تمثل دعوة جلية للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي لإعادة النظر في سياساتها تجاه الصحراء الغربية.

رمزي أحمد توميات

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