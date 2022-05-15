محكمة الإستئناف العسكرية: الإعدام لقرميط بونويرة والمؤبد لغالي بلقصير والعربي زيتوت

15 مايو، 2022

أصدرت محكمة الإستئناف العسكرية، أحكامها، في حق قرميط بونويرة السكرتير الخاص السابق برئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، والعربي زيتوت، وغالي بلقصير

وتمت ادانة قرميط بونويرة السكرتير الخاص السابق برئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، بالاعدام.

في حين حكم على كل من القائد السابق لقوات الدرك الوطني غالي بلقصير الهارب خارج الوطن، و أحد قادة حركة رشاد الإسلامية التي تم تصنيفها مؤخراً “منظمة إرهابية” محمد العربي زيتوت المتواجد خارج الوطن، بالسجن المؤبد.

وتم الحكم بالاعدام بحق بونويرة والمؤبد في حق كل من زيتوت وبلقصير، عن تهمتي المؤامرة على سلطة الجيش والخيانة.

رمزي أحمد توميات

15 مايو، 2022

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