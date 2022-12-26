محافظ بنك الجزائر:60 مليار دولار إحتياطي الصرف الجزائري

كشف صلاح الدين طالب محافظ بنك الجزائر، أن احتياطي الصرف الجزائري يفوق 60 مليار دولار، أي مايعادل سنة ونصف من الإستيراد.

وقال طالب خلال احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، :”أنه وخلال جائحة كورونا أطلق بنك الجزائر في جويلية 2021 البرنامج الخاص بإعادة التمويل بقيمة 2100 دينار لصالح البنوك. بغرض توفير المزيد من السيولة المالية لدعم النشاط الإقتصادي في البلاد”

وكشف ذات المتحدث، أن بنك الجزائر كوّن سنة 2022 تحدي جديد فيما يخص التحكم في التضخم كظاهرة عالمية. حيث ركز بنك الجزائر على استعمال سياسة نقدية براغماتية وبالخصوص سعر الصرف كأداة للتقليل من حدة التضخم المستورد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

وذلك في ظل تحقيق ميزان المدفوعات لأول مرة فائض منذ 2014. مما أدى إلى ارتفاع احتياطي الصرف الجزائري إلى 60 مليار دولار مايقارب سير سنة ونصف من استيراد السلع والخدمات.

كما كشف محافظ البنك، أن مؤشر الملاءات للنظام المصرفي تعزز مسجلا نسبة 22 بالمائة. مشيرا إلى أن بنك الجزائر أدى بكل احترافية جميع المهام السيادية الموكلة اليه عبر 6 عقود من الزمن ورفع بمهنية جميع التحديات.

ليديا كبيش

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