محاضرة للتأكيد على ضرورة تكثيف المرافعة عن القضية الصحراوية دوليا

15 فبراير، 2022
 تم اليوم الثلاثاء، مقر المجلس الوطني الصحراوي، تنظيم محاضرة حول الدبلوماسية البرلمانية، بحضور رئيس المجلس عضو الأمانة الوطنية، الأخ حمة سلامة، ورؤساء اللجان البرلمانية، في إطار مساعي المجلس لتنظيم لقاءات تكوينية لأعضاء البرلمان، لا سيما بعد تشكيل المجلس عدة لجان صداقة برلمانية في عدد من الدول الصديقة.
وأكد رئيس المجلس الوطني الصحراوي لدى افتتاحه هذا اللقاء على اهمية التكوين، واهمية التعاطي مع مختلف القضايا التثقيفية التي تساعد أعضاء المجلس على تحصيل المعرفة، وتعميق الفهم، مرحبا في هذا السياق باختيار موضوع الدبلوماسية البرلمانية كعنوان لهذا اللقاء.
ونشط المحاضرة سفير الجمهورية الصحراوية لدى بوتسوانا، ماءالعينين لكحل، تحت عنوان “الدبلوماسية البرلمانية وسيلة فعالة للمرافعة عن القضية الوطنية”، حيث قدم للبرلمانيين فكرة عامة عن مفاهيم الدبلوماسية البرلمانية، وتاريخها، وأهم الآليات والأدوات التي يمكن استغلالها في هذا الإطار للمرافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
كما اعتبر أن السلطة المعنوية والشعبية التي يمتلكها المجلس، بصفة أعضاءه ممثلين للشعب والمواطن، تلزمه بعدم الاكتفاء بممارسة مهامه التقليدية المتمثلة في التشريع ومراقبة البرامج الحكومية، للتوغل أكثر في المرافعة عن تطلعات وأهداف الشعب الصحراوي، معتبرا أن هناك وسائل كثيرة لتحقيق ذلك.
ليديا كبيش

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