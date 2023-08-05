محاضرات مهمة خلال أشغال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو

5 أغسطس، 2023

تتواصل اليوم السبت، أشغال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية، المنعقدة بجامعة الشهيد عبد الله لحبيب بولاية بومرداس، تحت شعار “نصف قرن من الصمود … إصرار على فرض الوجود “.

وحسب بيان للرئاسة الصحراوية، فقد تمّ تقديم محاضرات فكرية بتأطير أكادميين جزائريين في عدة مجالات سياسية، إقتصادية وأمنية حول الأوضاع والتغيرات الدولية الإقليمية،وكذا محاضرة بعنوان الأزمات الإقليمية، متخذين قضية الصحراء الغربية نموذجا.

وقام الأساتذة الجزائريين بتقديم محاضرة تتمحور حول الجزائر ونصرة القضايا العادلة، إضافة إلى محاضرة تتناول الدور الإفريقي والأممي في مسألة الصحراء الغربية.

كما تجدر الإشارة، الى أنّ أشغال الجامعة الصيفية للإطارات الصحراوية ستستمر إلى غاية الـ 15 من الشهر الجاري، حيث ستشهد العديد من الأنشطة المتنوعة وتقديم المحاضرات التي تتناول مواضيع تسلط الضوء على القضية الصحراوية من مختلف جوانبها.

ويترأس الجامعة الصيفية رئيس المجلس الوطني للصحراء الغربية حمة سلامة، بمشاركة حوالي 400 مشارك من مختلف مؤسسات الدولة الصحراوية.

رمزي أحمد توميات

5 أغسطس، 2023

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