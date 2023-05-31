محادثات معمقة تجمع زيتوني بالأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية

جمعت اليوم الأربعاء، مباحثات معمقة، بين وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، و الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “وامكيلي مين”، بالعاصمة الكينية نيروبي

وجرت هذه المحادثات على هامش أشغال المجلس الوزاري لوزراء تجارة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث عرفت تناول جملة من المواضيع المتعلقة بتعزيز الدور الجزائري في منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقي.

ووجّه الوزير دعوة رسمية للأمين العام للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر بهدف تفعيل دور الجزائر في الاندماج الاقتصادي الإفريقي، وكذا إشراك المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في الترتيبات الجارية بخصوص منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

في حين تطرّق الطرفان إلى آليات تعزيز وجود الكفاءات الجزائرية المختصة في الأمانة العامة للمنطقة، تماشيا وإرادة الجزائر في توطيد مكانتها وتفعيل دورها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

رمزي أحمد توميات

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